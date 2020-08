Miozzo (Cts): «A scuola, ai ragazzi sopra i sei anni sarà chiesto di usare la mascherina» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkyTg24 a poche ore dalla riunione in cui il comitato discuterà del rientro a scuola. «Ai ragazzi sopra i sei anni sarà chiesto di usare la mascherina. Ci saranno delle condizioni particolari, come ad esempio l’uso o non uso della mascherina per una ragazzo o una ragazza non udente, per un bambino o una bambina con delle difficoltà neurologiche o psicologiche oppure durante l’interrogazione. Ci saranno dei momenti del contesto locale e specifico che saranno di volta in volta valutati. Ovviamente non c’è la mascherina a mensa o mentre si fa ginnastica, però ... Leggi su ilnapolista

davidefaraone : Più si avvicina il primo giorno di scuola più si alza la voce di chi mette in dubbio la ripartenza. Miozzo del Cts… - Agenzia_Ansa : #Covid, il ritorno in classe Cts: sì alla mascherina a scuola. Miozzo: 'Se c'è un positivo si valuta caso per caso'… - fattoquotidiano : Coronavirus, Locatelli (Cts): “Rispettare le regole o ci saranno nuove chiusure. Migranti? Non sono loro a diffonde… - FrancyP_ : RT @davidefaraone: Più si avvicina il primo giorno di scuola più si alza la voce di chi mette in dubbio la ripartenza. Miozzo del Cts non h… - Consentino_G : RT @davidefaraone: Più si avvicina il primo giorno di scuola più si alza la voce di chi mette in dubbio la ripartenza. Miozzo del Cts non h… -