Microsoft svela la dashboard di Xbox Series X e non solo

Mentre aspettiamo che Sony sveli non solo il costo e la data di uscita della PS5 ma anche la nuova dashboard, Microsoft ha svelato le sue carte, annunciando quest'oggi la New Xbox Experience, la dashboard unificata che verrà condivisa tra Xbox One, Xbox Series X, PC e Mobile a partire dalla fine dell'anno. Mentre la nuova dashboard sarà pre-installata sulla Xbox Series X, arriverà su Xbox One attraverso un aggiornamento software, come avviene da sempre, mentre su xCloud e PC dovrebbe essere disponibile lato server. Nuova dashboard in arrivo per Xbox La dashbaord sarà lanciata in vista del ...

Surface Duo: Microsoft svela in un video le funzioni del pieghevole Sky Tg24 Xbox, Microsoft svela la nuova esperienza utente in arrivo su Xbox Series X, Xbox One, PC e mobile a novembre

Microsoft ha oggi svelato la nuova esperienza Xbox, un ecosistema tutto nuovo e connesso che arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X, PC e mobile a novembre. La compagnia afferma che questa nuova ...

Xbox Series X: dashboard svelata da un nuovo video ufficiale!

L’attesa per la nuova generazione di console è sempre più dura, sopratutto considerando che Microsoft e Sony Interactive Entertainment sono restii a condividere dettagli come prezzo e data di uscita.

