"Mani pulite" fu la prova generale delle nuove tecniche di colpo di Stato - (Di mercoledì 19 agosto 2020) Marco Gervasoni «La ghigliottina italiana» di Burnett esce finalmente anche nel nostro Paese I n un messaggio al Congresso dell'Internazionale socialista tenuto a Roma il 21 e 22 gennaio 1997, che nessuno si degnò di leggere, Bettino Craxi, esule ad Hammamet, scrisse che «in Italia hanno preso corpo ed hanno agito con la più grande determinazione e d'intesa tra loro, la violenza organizzata di clan giudiziari e quella di clan dell'informazione, sostenuti all'inizio da potenti lobbies economiche e finanziarie». E definiva la «falsa rivoluzione» di Mani pulite un «golpe postmoderno». Una definizione assai efficace, per comprendere Tangentopoli e altri eventi che poi sarebbero occorsi, in Italia e fuori. Come infatti ci spiegano i più recenti studi, con colpo ... Leggi su ilgiornale

ilriformista : La cultura di Mani pulite è la vergogna della Repubblica italiana - Mac5313 : RT @bobocraxi: La cultura di Mani pulite è la vergogna della Repubblica italiana - WillyFilippo : RT @bobocraxi: La cultura di Mani pulite è la vergogna della Repubblica italiana - Antongiulio2 : RT @ilriformista: La cultura di Mani pulite è la vergogna della Repubblica italiana - gianfrancomanco : RT @bobocraxi: La cultura di Mani pulite è la vergogna della Repubblica italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Mani pulite La cultura di Mani pulite è la vergogna della Repubblica italiana Il Riformista "Mani pulite" fu la prova generale delle nuove tecniche di colpo di Stato

I n un messaggio al Congresso dell'Internazionale socialista tenuto a Roma il 21 e 22 gennaio 1997, che nessuno si degnò di leggere, Bettino Craxi, esule ad Hammamet, scrisse che «in Italia hanno pres ...

E’ morto Cesare Romiti, manager che ha fatto la storia dell’economia italiana

“Grande Vecchio” del capitalismo italiano Nel frattempo il manager si è trovato anche a fare i conti con Mani Pulite: nel 1993 viene interrogato a lungo dal pool di Milano e poi dai magistrati ...

I n un messaggio al Congresso dell'Internazionale socialista tenuto a Roma il 21 e 22 gennaio 1997, che nessuno si degnò di leggere, Bettino Craxi, esule ad Hammamet, scrisse che «in Italia hanno pres ...“Grande Vecchio” del capitalismo italiano Nel frattempo il manager si è trovato anche a fare i conti con Mani Pulite: nel 1993 viene interrogato a lungo dal pool di Milano e poi dai magistrati ...