Mangia un panino e muore soffocato dal boccone: choc in casa. Tragedia questa mattina a Lecce. L'uomo, che aveva 83 anni, è rimasto soffocato di fronte alla badante che lo assisteva e che ha tentato invano di salvarlo.

Un uomo di 83 anni è deceduto stamattina nella sua abitazione di Lecce dopo essere rimasto soffocato da un boccone mentre mangiava un panino. Il fatto è avvenuto sotto gli occhi della badante che ...

