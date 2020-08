Le prime pagine di oggi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il discorso di Mario Draghi all'incontro di Comunione e Liberazione e la morte di Cesare Romiti si spartiscono gli spazi principali, ma c'è anche altro Leggi su ilpost

DiMarzio : Il #Barcellona e le parole di Bartomeu, il #PSG in finale di Champions e l'attesa per #LioneBayern: le #PrimePagine… - avvvitalemario : RT @passione_inter: ?? #RassegnaStampa - Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì #19agosto https://t.c… - passione_inter : ?? #RassegnaStampa - Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì #19agosto - DavideBattin : RT @arturodicorinto: All’inizio di ogni anno accademico chiedo ai miei studenti la differenza tra buono e cattivo giornalismo. Quasi sempre… - apaztabora : RT @GoalItalia: Buongiorno, le prime pagine di oggi #19agosto: 'Lo scatto di Zhang', 'Milik-Roma, sì', 'Moratti: 'Juve ti prendiamo!'' ?? ht… -