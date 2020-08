Imputato per abusi sessuali e violenza sui figli, potrà vedere la figlia senza vigilanza (Di mercoledì 19 agosto 2020) C’è una corsa contro il tempo, a Gela, perché si impedisca che un uomo di 42 anni, Imputato di abusi sessuali e violenza sui suoi due figli, entrambi maschi, e di maltrattamenti contro la moglie, possa incontrare una bambina di tre anni nata dalla sua relazione con un’altra donna dalla quale si è recentemente separato. Il tribunale di Gela ha concesso all’indagato, nell’ambito del procedimento di separazione con la nuova compagna, di potere tenere con sè la bimba per due settimane senza la presenza vigile di alcun assistente sociale.Una decisione ritenuta in contrasto stridente con quella adottata dal tribunale dei minori di Caltanissetta, che, in via provvisoria e urgente, aveva sospeso l’uomo dalla ... Leggi su huffingtonpost

