Ferragosto da incubo per una 20enne: violentata dopo la serata con gli amici (Di mercoledì 19 agosto 2020) Doveva essere una serata tranquilla e spensierata in compagnia degli amici, invece si è trasformata presto in un incubo per una ragazza di 20 anni. Un Ferragosto da dimenticare per la giovane che è stata stuprata in casa da un ragazzo del 1999 della Sierra Leone. La violenza è avvenuta la notte tra il 14 e il 15 agosto a Trastevere. Ad allertare le forze dell’ordine un’amica della vittima. C.O (queste le sue iniziali), 21 anni, è stato fermato dagli agenti del Reparto Volanti che sono intervenuti sul posto la mattina del 15 agosto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

