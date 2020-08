“Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic insieme in Sardegna”, l’indiscrezione di Chi. Ma dalla Svezia smentiscono… (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta la nuova coppia dell’estate 2020? Il settimanale Chi in edicola annuncia l’esistenza di un flirt tra il calciatore svedese e il volto di Dazn, una frequentazione nata dopo il lockdown grazie a un’azienda di fitness di cui entrambi sono testimonial. Lo stesso settimanale li aveva paparazzati qualche settimana fa a cena a Milano, questa volta erano entrambi in Costa Smeralda, dove l’influencer sta trascorrendo le vacanze con suo fratello Mirko e le sue amiche. Ma i giornali svedesi smentiscono tutto: Zlatan era sullo yacht con la moglie e sarebbe stato con lei tutto il tempo. Secondo il settimanale Chi, “i due non erano in casa insieme ma Zlatan, accompagnato da un assistente fidato, ha confidato a un amico che con ... Leggi su ilfattoquotidiano

