Coronavirus, ecco perché non si può parlare di seconda ondata (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’incremento dei contagi degli ultimi giorni ha spinto molti, sia nel mondo scientifico, sia nella politica sia nel mondo del giornalismo a parlare di una possibile seconda ondata che incombe sull’Europa in attesa della sua nuova esplosione nel prossimo autunno. Questa visione ha inoltre portato molti Paesi – come l’Italia, con la stretta sulle discoteche … Coronavirus, ecco perché non si può parlare di seconda ondata InsideOver. Leggi su it.insideover

fattoquotidiano : Coronavirus, gli studi: “Ecco perché l’aria asciutta e calda aumenta il rischio di contagio” - fattoquotidiano : Coronavirus, perdita di olfatto: “Ecco la differenza tra Covid 19 e raffreddore” - beppesevergnini : Coronavirus, le discoteche aperte sono un rischio per tutti: ecco perché la Sardegna dovrebbe chiuderle @corriere - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, perdita di olfatto: “Ecco la differenza tra Covid 19 e raffreddore” - infoitinterno : CORONAVIRUS DATI REGIONALI: 17 Regioni Vanno Male, Scendono a 4 quelle a CONTAGIO 0. Ecco Quali sono -