Calciomercato Napoli, anche la Juventus piomba su Sergio Reguilon (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Napoli è da qualche settimana sulle tracce di Sergio Reguilon: è lui l’esterno difensivo in cima alla lista di mercato di Cristiano Giuntoli. Secondo il Corriere dello Sport, però, la Juventus potrebbe mettere i bastoni tra le ruote agli azzurri. “Il mirino dei dirigenti juventini è puntato su diversi profili: dal sempreverde Emerson Palmieri (c’è però in vantaggio l’Inter) al sogno (impossibile?) Alaba, dalla new entry Reguilon (Siviglia) all’atalantino Gosens, perfetto specialmente come esterno del 3-5-2”. Sergio Reguilon è un calciatore ancora giovane e con ampi margini di miglioramento, ritrovatosi chiuso al Real Madrid dalla concorrenza foltissima e per questo in ... Leggi su calciomercato.napoli

