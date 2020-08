Ballando Con le Stelle, Elisa Isoardi torna a Roma per iniziare le prove (Di mercoledì 19 agosto 2020) Per Elisa Isoardi sono finite le vacanze. La splendida conduttrice piemontese, che si è concessa una parentesi di relax con famiglia e amici dopo la chiusura di una stagione televisiva molto importante, è tornata a Roma per dare il via a un capitolo molto importante della sua carriera: la partecipazione a Ballando con le Stelle. Mancano infatti pochi giorni all’inizio delle prove per la nuova e attesissima stagione del dance show di Milly Carlucci, che vedrà la ex conduttrice de La Prova del Cuoco tra i concorrenti (non si sa ancora con quale maestro ballerà). La Isoardi è carica più che mai: nei giorni scorsi, ha condiviso nelle Stories di Instagram, social dove è seguita da circa 400mila ... Leggi su dilei

