Asl Napoli 3 Sud, odissea per un tampone: il calvario di un giovane (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUn racconto da brividi quello di Rosario Dello Iacovo, giornalista napoletano. “Mio nipote è rientrato da Ibiza la sera del 14 agosto, dopo una settimana trascorsa da sua madre che vive e lavora lì per sei mesi l’anno. Il volo era stato comprato a luglio, non c’era nessun suggerimento da parte delle autorità dei due paesi di evitare il viaggio, né all’atto dell’acquisto, avvenuto a metà luglio, né al momento della partenza. Dopo essere atterrato all’aeroporto di Capodichino, si è posto in isolamento domiciliare e ha inviato all’ASL di competenza territoriale, che è la Napoli 3 Sud, l’email prevista dall’ordinanza del 12 luglio della Regione Campania, allegando il documento d’identità e il modulo scaricato dal sito della ... Leggi su anteprima24

