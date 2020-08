WWE 2K Battlegrounds: svelato l’enorme roster (Di martedì 18 agosto 2020) 2K Games ha presentato il roster completo di WWE 2K Battlegrounds. I personaggi sono tantissimi e faranno la felicità dei fan della WWE Quest’anno sarà decisamente insolto per quanto riguarda la storica serie di simulazione WWE. Il canonico WWE 2K, da anni a questa parte, è stato rinnovato su base annuale ma stavolta sembra proprio che la serie si prenderà una pausa. Eppure i fan dello SmackDown non rimarrano a bocca asciutta a lungo. Proprio il mese prossimo uscirà infatti WWE 2K Battlegrounds e oggi siamo finalmente in grado di darvi informazioni certe sul roster del gioco. Ecco tutti i wrestler del roster di WWE 2K Battlegrounds Il nuovo titolo sarà essenzialmente un arcade con personaggi super deformed, in salsa cartoon. Proprio ... Leggi su tuttotek

2K Games ha presentato il roster completo di WWE 2K Battlegrounds. I personaggi sono tantissimi e faranno la felicità dei fan della WWE Quest’anno sarà decisamente insolto per quanto riguarda la ...

WWE 2K Battlegrounds: svelato il roster completo, ci saranno anche AJ Styles e Hulk Hogan

A questi si aggiungeranno altri 63 personaggi tra i quali troviamo Ultimate Warrior, Kane, Paige, Kevin Nash, Ric Flair, Macho Man, Batista e tanti altri che trovate nell'immagine in calce alla notizi ...

