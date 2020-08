Traversata in mare: coppia di nuotatori in difficoltà, salvati dall'elicottero (Di martedì 18 agosto 2020) Talamone, Grosseto,, 18 agosto 2020 - Nelle acque antistanti il paese di Talamone si è svolto un intervento di recupero di due persone con l'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago del nucleo di Arezzo. ... Leggi su lanazione

Traversata in mare: coppia di nuotatori in difficoltà, salvati dall'elicottero

Una coppia, un uomo e una donna, con l'intenzione di raggiungere a nuoto il porto di Talamone con partenza da cala delle Cannelle, si sono dovuti fermare perché la donna ha incontrato difficoltà a ...

