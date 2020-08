"Presi in giro, ce l'avevano promesso". Migranti in Piemonte, Cirio sbugiarda Conte (Di martedì 18 agosto 2020) La bomba Migranti scoppia in mano al premier Giuseppe Conte e la ministra degli Interni Luciana Lamorgese. Anche la Regione Piemonte, dopo il sindaco di Messina, quello di Treviso e il governatore dell'Abruzzo, protesta con forza con Palazzo Chigi per il ricollocamento. "Il governo ci ha preso in giro. - attacca il governatore Alberto Cirio, di centrodestra -. C'era un impegno con il Viminale che in Piemonte non sarebbero stati mandati altri Migranti, ma è stato disatteso. E per di più lo abbiamo appreso da una agenzia di stampa". Cirio ha effettuato un sopralluogo nell'hub di Castello d'Annone (Asti), dove, su disposizione del ministero dell'Interno, verranno sistemati 76 Migranti sbarcati a Lampedusa nei giorni ... Leggi su liberoquotidiano

FratellidItalia : Le giravolte di Conte: un video che dovrebbe vedere tutta Italia. Ma voi non vi sentite presi in giro? - dorina08076812 : RT @Libero_official: #migranti, da #Lampedusa 76 ricollocati in #Piemonte. Il governatore #Cirio: 'Presi in giro dal governo' https://t.co… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: #migranti, da #Lampedusa 76 ricollocati in #Piemonte. Il governatore #Cirio: 'Presi in giro dal governo' https://t.co… - Libero_official : #migranti, da #Lampedusa 76 ricollocati in #Piemonte. Il governatore #Cirio: 'Presi in giro dal governo'… - PAOLOPRATICO : #Paratici doveva dimettersi quando è stato licenziato sarri. Agnelli deve dimettersi perché in Europa lo prendono i… -

Ultime Notizie dalla rete : Presi giro Cirio furioso per l'arrivo in Piemonte di altri profughi: "Presi in giro dal Viminale" La Nuova Periferia Jesolo, maxi rissa nella notte – VIDEO

condiviso dalla pagina Facebook “l’occhio jesolano“, sta facendo il giro dei social, e mostra il duro scontro avvenuto tra il gruppo di ragazzi in piazza Mazzini. Alcuni sono stati scaraventati a ...

La Vasto Basket prende forma tra conferme, ritorni e nuovi arrivi

Sta prendendo forma la Vasto Basket che parteciperà al prossimo campionato di serie C Gold. Con una stagione su cui ci sono ancora tanti punti interrogativi, la società del presidente Giancarlo Spadac ...

condiviso dalla pagina Facebook “l’occhio jesolano“, sta facendo il giro dei social, e mostra il duro scontro avvenuto tra il gruppo di ragazzi in piazza Mazzini. Alcuni sono stati scaraventati a ...Sta prendendo forma la Vasto Basket che parteciperà al prossimo campionato di serie C Gold. Con una stagione su cui ci sono ancora tanti punti interrogativi, la società del presidente Giancarlo Spadac ...