Placido Domingo torna a cantare dopo le accuse di molestie e la guarigione dal Covid-19 (Di martedì 18 agosto 2020) Placido Domingo torna a cantare, in Italia, dopo aver superato un periodo denso di problemi sia dal punto di vista professionale sia personale. Il tenore è stato uno dei tanti a contrarre il Coronavirus, per poi uscirne completamente guarito. Il tenore è quindi pronto a tornare sul palco e addirittura in Italia, a partire dalla Reggia di Caserta nella data del 22 agosto. L'artista si è già detto entusiasta di poter tornare in Italia, come riporta Ansa: "Sono felice di tornare a cantare proprio in Italia. È stata il cuore della mia carriera e mi ha dato tantissimo. Spero che presto il Covid sia sconfitto per tornare alla vita "normale". Nella tappa della Reggia ... Leggi su optimagazine

Ant_testa979 : RT @LaFreccia_Mag: Per l'evento clou della rassegna #UnEstatedaRe ?? nella Reggia di Caserta il #22agosto va in scena il ?? Gala di @PlacidoD… - monthandyear : RT @QuoSudCampania: Musica, sabato 22 agosto Placido Domingo alla Reggia di Caserta - reggiadicaserta : RT @LaFreccia_Mag: Per l'evento clou della rassegna #UnEstatedaRe ?? nella Reggia di Caserta il #22agosto va in scena il ?? Gala di @PlacidoD… - fisco24_info : Placido Domingo, coscienza serena e guarito, torno a cantare: Prima tappa Reggia di Caserta.Otello e Boccanegra i r… - QuoSudCampania : Musica, sabato 22 agosto Placido Domingo alla Reggia di Caserta -