Parma | parla Carli | «Per me si tratta di una grande opportunità»

Il nuovo direttore sportivo del Parma, Marcello Carli, ha parlato al sito ufficiale del club dopo l'annuncio del suo incarico Marcello Carli, neo direttore sportivo del Parma, ha parlato al sito ufficiale del club ducale dopo l'annuncio del suo nuovo incarico. Ecco le sue parole: «Intraprendo questa nuova avventura con grandissimo entusiasmo e con voglia di mettermi in gioco in una realtà, quella di Parma, che non ha certo bisogno di presentazioni. Per me si tratta di una grande opportunità e non vedo l'ora di iniziare».

Ultime Notizie dalla rete : Parma parla Il Parma parla arabo, tutto pronto per l'ingresso di Al Mana Group: cifre e dettagli dell'affare ParmaToday Parma, il presidente: «Carli è la persona giusta per il nostro percorso»

Il presidente del Parma, Pietro Pizzarotti, ha parlato di Marcello Carli, neo direttore sportivo del club ducale. Ecco le dichiarazioni del massimo dirigente gialloblu rilasciate al sito ufficiale ...

Parma: Sepe non si muove per meno di 10 milioni

Ma le cifre che circolano per l’acquisto del portiere campano non sono veritiere: chi parla di 4,5 milioni di euro per l’acquisto dell’intero cartellino è ben lontano dal prezzo fissato dal Parma. Il ...

