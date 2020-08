Interventi per la sicurezza sulle strade a Nova Ponente e Martello (Di martedì 18 agosto 2020) La Giunta provinciale di Bolzano approva caratteristiche tecniche per sistemazione stazione autocorriere a Ponte Nova e per costruzione vallo paravalanghe a Martello. Obiettivo: garantire maggiore sicurezza.La della stazione delle autocorriere Birchabruck in località Ponte Nova, nel comune di Nova Ponente, sarà sottoposta a Interventi di sistemazione al fine di ottimizzarne le funzioni. La Giunta provinciale, su richiesta dell’assessore provinciale alla mobilità, ha fissato le caratteristiche tecniche dell’intervento. La Ripartizione infrastrutture ha predisposto un progetto per la ridefinizione dell’area. L’investimento previsto ammonta a circa 930.000 euro. Più sicurezza e parcheggi I lavori ... Leggi su laprimapagina

MSF_ITALIA : Un team #MSF affiancherà le autorità sanitarie locali a #Lampedusa per gli screening medici agli sbarchi nel rispet… - GDF : #Protocollo d’intesa tra #GDF e #ANPAS: creata nuova #taskforce per operare #congiuntamente in situazioni di… - virginiaraggi : Dopo anni di attesa abbiamo avviato l'iter per il completamento degli interventi di viabilità previsti nel Programm… - Agricolturabio1 : RT @MSF_ITALIA: Un team #MSF affiancherà le autorità sanitarie locali a #Lampedusa per gli screening medici agli sbarchi nel rispetto delle… - tiziRMA : @autonomia_op Non vanno toccate, sono pericolose. Vigili del fuoco o, da noi, c’è un gruppo della protezione civile… -

Ultime Notizie dalla rete : Interventi per Interventi per frattura del collo del femore, il Di Venere tra i migliori tre ospedali di Italia Borderline24 - Il giornale di Bari Prevenire una seconda ondata di Covid-19

Lo scorso 31 luglio, il Comitato d’Emergenza COVID-19 dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha sottolineato, di nuovo, l’importanza che i Paesi rafforzino il sistema di sorveglianza pubblica ...

Covid a Sorrento: mascherine obbligatorie anche in spiaggia, stretta sui ristoranti

Invece sono state centinaia le persone arrivate da tutta la Costiera per sottoporsi agli esami tanto che si sono generate lunghe file e si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per ...

Lo scorso 31 luglio, il Comitato d’Emergenza COVID-19 dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha sottolineato, di nuovo, l’importanza che i Paesi rafforzino il sistema di sorveglianza pubblica ...Invece sono state centinaia le persone arrivate da tutta la Costiera per sottoporsi agli esami tanto che si sono generate lunghe file e si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per ...