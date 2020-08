Inter, niente turnover e stessi 11: così Conte ha cambiato l'Inter (Di martedì 18 agosto 2020) L'Europa League non è cominciata con il Getafe, ma con l'Atalanta. Torniamo al 1° agosto, ultima di campionato. Quella sera Antonio Conte fa un giravolta improvvisa. Basta con il 3-4-1-2 scelto nel ... Leggi su gazzetta

realvarriale : @mnldnt @Inter @EuropaLeague @BayerLeverk_es Beh certo, niente a che vedere con la corazzata Lione ???????? - riddick1979 : Benfica, Fulham Lech Poznan (dopo essere stati presi a cazzi in faccia a Torino dal Bayern Monaco 1-4 (stessa squad… - Gianluca_1927 : @crickecrock1 @Eslait3 @GoalItalia è la verità se la Juve non vince con l'inter grazie al gol di higuain niente scu… - sportli26181512 : Niente turnover e stessi 11: così Conte ha cambiato l'Inter: Niente turnover e stessi 11: così Conte ha cambiato l'… - armigno : @AdrianoFCI1908 @Antonior791 @ChampionsLeague @Inter @EuropaLeague Sinceramente io non lo manco guardata e cagata q… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter niente Niente turnover e stessi 11: così Conte ha cambiato l'Inter La Gazzetta dello Sport Jacopo Apa (FI): “Arezzo esclusa dalle località a vocazione turistica: niente fondi, decisione assurda. Presto interrogazione parlamentare”

“Negli ultimi cinque anni, lo dicono i dati, il turismo ad Arezzo ha registrato un aumento vertiginoso. Ma tant’è. Perché neppure questo è bastato a far ritenere Arezzo tra le città a vocazione ...

Inter: Lukaku-Lautaro, la coppia più bella del mondo rilancia il mito dei gemelli del gol

Ma è chiaro che la coppia lionese (Depay più uno tra Toko Ekambi e Dembélé) non ha niente a che vedere ... Il grosso e il piccolino I due dell’Inter sono attaccanti veri e somigliano ai gemelli di una ...

“Negli ultimi cinque anni, lo dicono i dati, il turismo ad Arezzo ha registrato un aumento vertiginoso. Ma tant’è. Perché neppure questo è bastato a far ritenere Arezzo tra le città a vocazione ...Ma è chiaro che la coppia lionese (Depay più uno tra Toko Ekambi e Dembélé) non ha niente a che vedere ... Il grosso e il piccolino I due dell’Inter sono attaccanti veri e somigliano ai gemelli di una ...