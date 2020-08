E Conte alla fine abbraccia Zhang (Di martedì 18 agosto 2020) Il tecnico "Grande partita di tutta la squadra. Il mio attacco? Non sono un politico, era solo costruttivo". . Leggi su quotidiano

Inter : ? | RECAP Dal day after della vittoria contro il Bayer Leverkusen alla vigilia della sfida con lo @FCShakhtar in… - FBiasin : A giugno fioccavano i bilanci. '#Conte-#Inter è un fallimento, ammettilo'. 'I bilanci, per #Conte, per tutti, si f… - AnnalisaChirico : Il bonusCovid non lo hanno preso solo i 5 parlamentari ma anche navigator e notai, professionisti vari che hanno in… - zazoomblog : Conte: risposta alla mediocrità - #Conte: #risposta #mediocrità - ducciodesa : @Stokecityitaly Detto che siamo nell’era del calcio moderno, in cui può accadere qualsiasi cosa, ha fatto più Anton… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte alla Sposini derubati sul Gargano, il premier Conte telefona alla coppia che li ha adottati e dona 500 euro La Repubblica Discoteche chiuse fino al 7 settembre

ROMA Dopo un anno il governo torna in discoteca. Stavolta per chiuderle, Papeete compreso. Chiuse con ordinanza del governo sino al 7 settembre, anche se ora il problema sarà come tenere sotto control ...

Conte raggiante: "Abbiamo reso lo Shakhtar meno forte"

Conte ha commentato così la vittoria dell'Inter e l'approdo alla finale: "Bisogna dire bravi ai ragazzi, abbiamo raggiunto la finale giocando contro una squadra forte e l'abbiamo resa meno forte. Non ...

ROMA Dopo un anno il governo torna in discoteca. Stavolta per chiuderle, Papeete compreso. Chiuse con ordinanza del governo sino al 7 settembre, anche se ora il problema sarà come tenere sotto control ...Conte ha commentato così la vittoria dell'Inter e l'approdo alla finale: "Bisogna dire bravi ai ragazzi, abbiamo raggiunto la finale giocando contro una squadra forte e l'abbiamo resa meno forte. Non ...