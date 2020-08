Draghi al Meeting: «I sussidi per la pandemia finiranno, ma ai giovani bisogna dare di più. A rischio la loro libertà di scelta sul futuro» (Di martedì 18 agosto 2020) «La pandemia di Coronavirus minaccia non solo l’economia, ma anche il tessuto della nostra società, così come l’abbiamo finora conosciuta. Diffonde incertezza, penalizza l’occupazione, paralizza i consumi e gli investimenti». Così l’ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, intervenendo a Rimini alla 41esima edizione del Meeting organizzato dal movimento ecclesiale cattolico di Comunione e Liberazione. sussidi forma di vicinanza, ma serve di più Draghi ha ricordato come negli ultimi 12 anni la comunità internazionale abbia avuto a che fare con una serie di crisi dalle quali, comunque, si è sempre ripresa. «In questo susseguirsi di crisi – ha osservato – i ... Leggi su open.online

