Coronavirus in un villaggio in Sardegna, 470 turisti in quarantena (Di martedì 18 agosto 2020) Sull'isola di Santo Stefano, nell'arcipelago della Maddalena, un dipendente stagionale è stato ricoverato per Covid. I villeggianti ora sono costretti a restare in vacanza fino al risultato dei tamponi a tappeto. Due di loro hanno tentato la fuga per l'aeroporto, ma sono stati... Leggi su repubblica

