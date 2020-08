Calciomercato Inter, Conte chiama e la dirigenza risponde: super colpi per il definitivo salto di qualità (Di martedì 18 agosto 2020) Calciomercato Inter – L’Inter sta per concludere una stagione veramente positiva, la squadra di Antonio Conte ha completato il campionato al secondo posto ad un solo punto dalla Juventus, l’impressione è quella di poter alzare ulteriormente l’asticella considerando la rivoluzione della Juventus che è iniziata con il cambio di allenatore e continuerà con i movimenti sul fronte calciatori. I nerazzurri sono stati grandi protagonisti anche in Europa League, si giocheranno l’ultimo atto nella partita contro il Siviglia, l’obiettivo è quello di alzare il trofeo. La dirigenza si è già mossa sul fronte Calciomercato, sono in arrivo altri calciatori in grado di aumentare la qualità di una squadra ... Leggi su calcioweb.eu

FabrizioRomano : L’Inter è al lavoro sull’operazione Sandro Tonali: l’intenzione è di chiudere col Brescia dopo l’Europa League, c’è… - DiMarzio : #Calciomercato | Nuova avventura per Valentino #Lazaro: saluta l’#Inter - Gazzetta_it : L’Inter cinese, sceicchi, emiri: partita la sfida per #Messi, a colpi di milioni @FcBarcelona @ManCity @Psg_Inside… - fcin1908it : Inter, pronto assalto a Dzeko e Kante per Conte. Mentre i nuovi Barella e Sensi saranno... - - internewsit : Rose accoglie Lazaro: 'Obiettivo del club. Spero possa migliorarci' - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, le ultime news Sky Sport Pioli sul mercato Milan: “Pochi acquisti ma mirati”

L’ex tecnico di Lazio e Inter ha parlato anche di calciomercato, confessando di essere in continuo contatto con la dirigenza rossonera: “Il Milan non ha bisogno di molti nuovi acquisti, abbiamo ...

Matuidi: "Addio Juve dopo il Covid-19"

è un onore giocare per l'Inter Miami. E non vado lì come turista ma per giocare a calcio, quanto è stato bello riscoprire il campo dopo essere guarito dal coronavirus... Nazionale? Ho parlato con ...

L’ex tecnico di Lazio e Inter ha parlato anche di calciomercato, confessando di essere in continuo contatto con la dirigenza rossonera: “Il Milan non ha bisogno di molti nuovi acquisti, abbiamo ...è un onore giocare per l'Inter Miami. E non vado lì come turista ma per giocare a calcio, quanto è stato bello riscoprire il campo dopo essere guarito dal coronavirus... Nazionale? Ho parlato con ...