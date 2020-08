Benfica, contatti avviati con l’Inter per l’acquisto di Joao Mario (Di martedì 18 agosto 2020) Il Benfica avrebbe avviato i primi contatti con l’Inter per l’acquisto di Joao Mario secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio Il Benfica ha avviato i primi contatti per l’acquisto del centrocampista Joao Mario dall’Inter secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. L’allenatore Jorge Jesus lo vorrebbe infatti con sè dopo averlo già allenato durante la loro esperienza allo Sporting Lisbona. Joao Mario si trova attualmente in prestito alla Lokomotiv Mosca. Il club russo ha però deciso di non riscattare il centrocampista di proprietà dell’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

