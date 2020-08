Barça, ter Stegen: intervento riuscito, tornerà tra due messi e mezzo (Di martedì 18 agosto 2020) Con una breve nota ufficiale sul proprio sito, il Barcellona ha comunicato che l’intervento di Marc ter Stegen è perfettamente riuscito e che il portiere tedesco, operato al tendine rotuleo del ginocchio destro, tornerà in campo tra due mesi e mezzo. Foto: Twitter Fifa L'articolo Barça, ter Stegen: intervento riuscito, tornerà tra due messi e mezzo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

_ChelseaNews_ : @barcacentre @fansjavimiguel Barca team you need imo: Ter Stegen, Tagliafico, Lenglet, Garcia, Cancelo, De Jong, Pu… - SteMariotto : @VincenzoOrab96 ma sedersi al supermercato barca sarebbe possibile ? tipo ter stegen cou pique - jatt_khalsa_ : Barça’s defense did ter stegen dirty, I’m so disappointed - Antoniorssn : @agostinomela Spero in una rapida svendita dei giocatori del Barça. Non credo possiamo prendere Messi, ma almeno Ter Stegen... - aa_audia : @ZanforlinOrfeo Quali migliori? A parte messi e suarez il barça è messo peggio della juve con giocatori vecchi e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Barça ter Antologia per sopravvivere a San Valentino: tra ballate e Shelley Pangea.news