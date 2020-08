Violentissime rapine ai tassisti, la confessione: 'Volevo strafarmi di coca' (Di lunedì 17 agosto 2020) Una delle rapine rapine per procurarsi la cocaina. È quanto ha ammesso uno dei fermati per le due Violentissime rapine commesse ai danni di due tassisti il 10 e 12 agosto. Nel frattempo il giudice per ... Leggi su milanotoday

Yogaolic : #Milano Violentissime rapine ai tassisti, la confessione: 'Volevo strafarmi di coca' - nicomanetta1 : Violentissime rapine ai tassisti, la confessione: 'Volevo strafarmi di coca' - - infoitinterno : Violentissime rapine ai tassisti, la confessione: 'Volevo strafarmi di coca' - RedazioneLaNews : #Milano Violentissime rapine ai tassisti, la confessione: 'Volevo strafarmi di coca' -