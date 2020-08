Ufficiale: Matheus Pereira è del West Bromwich Albion (Di lunedì 17 agosto 2020) Matheus Pereira è un nuovo giocatore del West Bromwich Albion. La conferma arriva direttamente dal profilo Twitter della società inglese. Il brasiliano portoghese è stato totalmente riscattato dal club biancoblu dopo le otto reti con la maglia degli Hawthorns. The moment you’ve been waiting for ALL summer. We’re delighted to announce @MatheusPereira is #OfficiallyOurs pic.twitter.com/bRnoLLK1TQ — West Bromwich Albion (@WBA) August 17, 2020 Foto: Twitter WBA L'articolo Ufficiale: Matheus Pereira è del West Bromwich Albion proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

È Todibo il calciatore del Barcellona risultato positivo al test per il coronavirus. È stata la stessa società catalana ad annunciare la notizia in un comunicato ufficiale. Non si tratta di un tessera ...

Un elemento della rosa del Barcellona, non impegnato però in Champions League per la Final Eight di Lisbona, è risultato positivo al Covid-19 C’è un caso di positività da Covid-19 nel Barcellona. Il c ...

