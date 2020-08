Scossa di terremoto in Grecia. Paura e gente in strada (Di lunedì 17 agosto 2020) Una violenta Scossa di terremoto si è verificata poco fa. Il sisma, dalle prime stime del centro sismico euro-mediterraneo, è stato di magnitudo 5.2 sulla scala Richter, ed ha avuto epicentro nel Mar Myrtoan, ad est della regione del Peloponneso al largo dell’isola di Idra, meta vacanziera annualmente scelta da centinaia di persone. La lancette del sismografo hanno iniziato a vibrare alle ore 9.27 italiane, nell’area meridionale della Grecia. Il terremoto, avvenuto a una profondità di circa 80 km (dato da confermare), è stato avvertito distintamente in una vasta area della Grecia centro-meridionale, compreso la capitale Atene, che dista circa 120 km dall’epicentro. La Scossa di terremoto potrebbe non aver causato comunque ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Terremoto in Grecia forte scossa di magnitudo 5.1: la situazione - #Terremoto #Grecia #forte #scossa - NewSicilia : 'Trema' la costa di #Siracusa, dove nelle prime ore del mattino si è verificata una scossa di #terremoto. #Cronaca… - ottopagine : Lieve scossa di terremoto nella zona di Pietrelcina #Benevento - TV7Benevento : Lieve scossa di terremoto nel Sannio. Magnitudo 2.3. a Pietrelcina... - zazoomblog : Forte scossa di terremoto nel sud della Grecia [LIVE] - #Forte #scossa #terremoto #della -