Scempio Scavi Pompei, turista sul tetto delle Terme Romane per scattare una foto (Di lunedì 17 agosto 2020) Una turista è stata immortalata sul tetto delle antiche rovine delle Terme Romane intenta a scattarsi un selfie, scatenando l’indignazione del web. Ennesimo Scempio negli Scavi delle antiche rovine di Pompei, la turista si era arrampicata sul fragile tetto delle Terme Centrali per scattare qualche foto. La scena è stata ripresa da un altro visitatore … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

