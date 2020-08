Salvini dice che il governo «torna a chiudere i negozi». Ma non è vero | VIDEO (Di lunedì 17 agosto 2020) Nelle settimane scorse Matteo Salvini ha accusato il governo di fare terrorismo sui contagi, ma oggi è lui ha provocare rabbia e indignazioni diffondendo un messaggio inesatto (per usare un eufemismo). In un VIDEO pubblicato sui suoi canali social, infatti, Il leader della Lega ha detto che Giuseppe Conte ha chiuso anche i negozi. Affermazione non vera e che non trova riscontro in nessuno dei provvedimenti presi dall’esecutivo che ha disposto solamente, con l’ordinanza firmata domenica da Roberto Speranza, il divieto di attività del ballo (quindi neanche le discoteche e i locali saranno chiusi). Salvini negozi chiusi, dunque, è la classica disinformazione (anzi, bufala) figlia della propaganda perpetua. LEGGI ANCHE > Salvini ... Leggi su giornalettismo

