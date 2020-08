Pirlo-Ronaldo: i due ex rivali fanno un patto per la Juve (Di lunedì 17 agosto 2020) Pirlo ha sentito telefonicamente Cristiano Ronaldo e i due hanno deciso di stringere un patto per la Juve: i dettagli L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela un interessante retroscena legato ad Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo. Indossata la nuova veste da allenatore, il Maestro si è subito ‘presentato’ al portoghese. I due si erano affrontati in campo da avversari, e la telefonata di Pirlo è servita per ribadire a CR7 alcuni concetti fondamentali. Ha ascoltato e condiviso i discorsi societari legati all’incedibilità di Ronaldo in questa Juve, rivelando come continui ad essere l’elemento imprescindibile di questa squadra. Il ... Leggi su calcionews24

