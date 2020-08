Orrore a Lignano, esce fuori la verità: la ragazzina è stata stuprata da due albanesi e un egiziano (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono stati identificati i tre minorenni stranieri che a Lignano avrebbero stuprato una ragazzina di 15 anni in spiaggia. I sospetti sono tre stranieri, due albanesi e un egiziano. La notte di Ferragosto in spiaggia a Lignano Sabbiadoro, in Friuli, hanno abusato della ragazzina. I tre sospetti, tutti minorenni, e già fermati dalla Polizia, si trovavano tutti in una comunità per ragazzi difficili in vacanza in una casa-colonia. Lignano, notte dell’Orrore La dinamica è ancora da chiarire nei dettagli: la giovanissima era in vacanza con la mamma e provenivano da Milano. Si era appartata con un amico in spiaggia durante i festeggiamenti della notte di Ferragosto. Verso mezzanotte il ragazzo ... Leggi su secoloditalia

Guglielmo_61 : RT @SecolodItalia1: Orrore a Lignano, esce fuori la verità: la ragazzina è stata stuprata da due albanesi e un egiziano - SecolodItalia1 : Orrore a Lignano, esce fuori la verità: la ragazzina è stata stuprata da due albanesi e un egiziano… - GiampaoloF : @LaVeritaWeb Discoteche chiuse, porti spalancati. Andate a fare in culo, delinquenti pezzi di merda. (questo comme… -