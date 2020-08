Mauro Romano vivo: potrebbe essere un manager, per la famiglia una nuova speranza (Di lunedì 17 agosto 2020) Con un articolo sul Tempo, Giovanni Terzi fornire nuove indicazioni nella vicenda che coinvolge la famiglia Romano. 43 anni era solo un bambino, Mauro Romano e per tutti questi anni, i suoi genitori, da Racale alla Svizzera, hanno sperato che il piccolo fosse ancora vivo, che si trovasse da qualche parte. E questa speranza potrebbe trasformarsi in realtà perchè, come raccontato anche dall’avvocato Antonio La Scala, che da tempo segue la famiglia Romano, in una delle ultime puntate di Chi l’ha visto dedicata al caso, il bambino all’epoca potrebbe esser stato venduto. La famiglia Romano, oltre che ad affidarsi alle indagini della procura di Lecce, che in ... Leggi su ultimenotizieflash

