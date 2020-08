Lieve scossa di terremoto nel Sannio: epicentro a Pietrelcina (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna Lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata questa mattina nel Sannio alle ore 9.39, con epicentro localizzato nel territorio di Pietrelcina. Il movimento tellurico si è verificato a una profondità di 10 chilometri ed è stato avvertito anche nei comuni limitrofi. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma che riferisce anche di una seconda scossa nella stessa zona, alle 7.40, di magnitudo ancora più Lieve (1.7) L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

