Fabrizio Corona choc: si toglie tutto. Tutto. Si mostra completamente nudo (Di lunedì 17 agosto 2020) Fabrizio Corona non smetterà mai di dare scandalo dapperTutto, sopratTutto su Instagram, social su cui vanta più di 1Milione di follower. Proprio ieri, domenica 16 agosto, ha condiviso una foto davvero provocatoria sul proprio profilo: scandalo e prese di posizione drastiche, questo gli ingredienti di Fabrizio Corona. Diamo un’occhiata al post che ha condiviso l’ex Re dei paparazzi sui social e sopratTutto notiamo insieme la pittoresca reazione dei suoi follower del web. Durante Tutto il periodo estivo il suo nome è riecheggiato per tutta Italia, proprio lui, quello che è stato condannato (giustamente, ingiustamente?!) e che ha scontato una ... Leggi su caffeinamagazine

Lor_Cristofaro : Paragonare Gandhi a #Salvini è come affiancare Madre Teresa di Calcutta e Fabrizio Corona. Non si può scendere più… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #FabrizioCorona di nuovo nei guai: “Citato in giudizio per aver evaso oltre 500mila euro” - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #FabrizioCorona di nuovo nei guai: “Citato in giudizio per aver evaso oltre 500mila euro” - RassegnaZampa : #FabrizioCorona di nuovo nei guai: “Citato in giudizio per aver evaso oltre 500mila euro” - globne : Fabrizio Corona nudo su Instagram: Fabrizio Corona si è spogliato su Instagram per pubblicizzare il suo nuovo libro… -