E' giallo sulla scomparsa di Sabrina Beccalli da Crema: ritrovata auto bruciata, si teme il peggio

Che cosa è successo a Sabrina Beccalli, che fine ha fatto? In questa calda estate un'altra storia ci racconta di una donna scomparsa nel nulla. Di Sabrina al momento non si hanno tracce da 48 ore, da quando è uscita di casa per non farvi più ritorno. Il ritrovamento della sua macchina bruciata fa temere il peggio: qualcuno le ha fatto del male? Come dicevamo in precedenza, dopo la segnalazione di scomparsa di Sabrina Beccalli da parte della sua famiglia ( la donna è separata e ha un figlio di 14 anni) la sua auto , una Fiat Panda, è stata ritrovata carbonizzata nelle campagne di Vergonzana, nelle vicinanze di Crema.

Che cosa è successo a Sabrina Beccalli, che fine ha fatto? In questa calda estate un’altra storia ci racconta di una donna scomparsa nel nulla. Di Sabrina al momento non si hanno tracce da 48 ore, da ...

Giallo a Lido Valderice, rinvenuti resti umani in spiaggia

Uno spettacolo insolito e non certo piacevole ieri pomeriggio nella spiaggetta della frazione balneare di Lido Valderice nel comune pedemontano. Sono stati rinvenuti, infatti, sulla battigia, resti di ...

