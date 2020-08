Diffidati Inter-Shakhtar Donetsk: il regolamento della semifinale (Di lunedì 17 agosto 2020) Saltare l’eventuale finale per squalifica? Solo con un rosso diretto. Questo in sintesi il meccanismo che la Uefa ha scelto per le final eight di Europa League e Champions League. Lo stesso discorso vale quindi per Inter e Shakhtar Donetsk che scenderanno in campo in occasione dell’ultima semifinale alle 21:00 di lunedì 17 agosto alla Düsseldorf Arena senza il rischio di saltare l’eventuale ultimo atto della competizione continentale per somma di ammonizioni. I cartellini gialli, per decisione della Uefa, sono stati infatti cancellati dai quarti di finale in poi. Leggi su sportface

Un'Inter imperfetta ma tostissima piega 2-1 il Bayer Leverkusen e si merita la semifinale (in Coppa non ci arrivava dall'anno del Triplete) di Europa League di lunedì prossimo, sempre a Dusseldorf. L' ...

Cricket: parolacce in campo, l’arbitro punisce e multa suo figlio in un test internazionale

Il cricket è uno sport per gentiluomini, e i gentiluomini non possono essere volgari. Stuart Broad, quick della Nazionale inglese, sabato mattina - giornata conclusiva della partita iniziata mercoledì ...

