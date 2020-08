Call of Duty Warzone non trova pace: nuovi bug fanno perdere armi e denaro ai giocatori (Di lunedì 17 agosto 2020) Non c'è proprio pace per Call of Duty: Warzone. Il gioco nel fine settimana aveva ricevuto una patch delle dimensioni di 66 GB utile a correggere un fastidioso glitch. Ebbene, ora sono presenti ulteriori bug, con buona pace dei giocatori che si devono sorbire problemi ogni settimana.Secondo quanto riportato dai giocatori, nel gioco ci sono diverse scale che, letteralmente, "mangiano" gli oggetti che vengono lasciati a terra; in questo modo nella modalità a squadre è praticamente impossibile fare lo scambio di armi dato che queste, non appena vengono messe per terra, vengono inglobate. In Warzone, i contanti valgono quanto le armi. I giocatori possono utilizzare i contanti per ... Leggi su eurogamer

laglvlmx : Call of Duty: Warzone una nueva sala secreta se abre - - xatakaesports : Modern Warfare: La clase de ISO con la que Scump casi se saca una Nuclear en la Call of Duty League - Eurogamer_it : Altri bug presenti in #CallOfDutyWarzone... - MalacoVeio : CALL OF DUTY MODERN WARFARE - JUGGERNAUT ATIVO NO MATA MATA - AlexDeF08629893 : @Poksle_YT Se ve como el call of duty pero mamadisimo -