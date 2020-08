Volla, lite tra automobilisti finisce in sparatoria: uomo in ospedale (Di domenica 16 agosto 2020) lite tra automobilisti finisce in sparatoria. E’ successo a Volla, in Via Ariosto, all’incrocio con Via Alfieri nella notte. Volla, lite tra automobilisti finisce in sparatoria: un ferito Dopo lo scontro tra due automobili, tra i due conducenti è nata una discussione. La lite verbale è presto degenerata. Così uno dei due si è allontanato … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

