Svelati design e specifiche del Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G (Di domenica 16 agosto 2020) Presto potrebbe essere realtà il Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G, di cui adesso conosciamo più da vicino anche il design che andrà a contraddistinguerlo. Come riportato da 'phonearena.com', l'erede del Galaxy S10 Lite ha fatto da poco la sua apparizione in alcune immagini rendering, rivelando anche alcune delle specifiche che ne comporranno il quadro tecnico. Il device sarà dotato di uno schermo Infinity-O da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz, e spinto dal processore Snapdragon 865 (anche per quanto riguarda il mercato europeo) ed equipaggiamento software composto da Android 10 con One UI 2.5 (in attesa della distribuzione di Android 11 e One UI 3.0, per cui non crediamo bisognerà aspettare chissà quanto tempo). Il ... Leggi su optimagazine

Il pilota australiano della Renault svela il patto tra lui e Abiteboul qualora il team riesca a centrare il podio con lui prima del termine della stagione. Le strade di Daniel Ricciardo e della Renaul ...

Samsung Galaxy Z Fold 2, spuntano la data di inizio dei preordini e quella di lancio

Samsung ha svelato il suo nuovo pieghevole alaxy Z Fold 2 da pochi giorni, e non è certo passato inosservato, anzi: sicuramente è uno di quei dispositivi capaci di catalizzare l'attenzione del pubblic ...

