MotoGP, la classifica piloti aggiornata dopo GP Austria 2020 (Di domenica 16 agosto 2020) La classifica dei piloti aggiornata dopo il Gran Premio d'Austria 2020. Andrea Dovizioso vince la gara e accorcia il gap in classifica a fronte di un GP non propriamente perfetto da parte di Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Bene anche Jack Miller che risale la graduatoria con il terzo gradino del podio e un secondo posto sfumato nelle ultime curve per mano di Joan Mir. Quartararo 67 Dovizioso 56 Vinales 48 Binder 41 Rossi 38 Nakagami 37 Miller 36 Mir 32 Morbidelli 31 Zarco 28 Petrucci 20 Rins 19 P.Espargaro 19 Oliveira 18 A.Marquez 15 A. Espargaro 11 Bagnaia 9 Smith 8 Rabat 7 Crutchlow 7 Lecuona 7 Pirro 4 Bradl 0

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP classifica

Oggi pomeriggio si è corso il GP d’Austria 2020, quarta tappa del Mondiale MotoGP andata in scena al Red Bull Ring di Zeltweg. Sul tracciato in Stiria non è mancato lo spettacolo ed è successo davvero ...La MotoGp fa tappa in Austria per il primo delle due tappe consecutive in Stiria: il circuito Red Bull Ring di Spielberg ospiterà la gara di oggi (16 agosto) e quella del 23. In entrambe le occasioni ...