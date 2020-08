Moto2, GP Austria 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti, vince Martin (Di domenica 16 agosto 2020) Jorge Martin vince il Gran Premio d’Austria in Moto2. Al termine di una gara fermata dalla bandiera rossa a causa del terribile incidente di Syahrin contro la moto di Bastianini, sorride Marini che centra il secondo posto e conquista la leadership del campionato mondiale. Terzo gradino del podio per Schrotter, mentre Bezzecchi chiude col sesto posto. ordine DI arrivo GRAN PREMIO D’Austria Martin Marini Schrotter Lowes Vierge Bezzecchi Luthi Fernandez Canet Roberts Baldassarri Aegerter Chantra Dixon Garzò Bulega Manzi Ramirez Dalla Porta LA classifica piloti AGGIORNATA DOPO GP Austria Marini 78 Bastianini 73 Martin 59 Lowes 59 Nagashima 55 Canet 43 Bezzecchi 40 Vierge ... Leggi su sportface

