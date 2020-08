Lignano Sabbiadoro, 15enne denuncia: 'Violentata in spiaggia da tre ragazzi la notte di Ferragosto' (Di domenica 16 agosto 2020) commenta Una 15enne ha denunciato di essere stata Violentata in spiaggia nella notte di Ferragosto. E' successo a Lignano Sabbiadoro , Udine,, dove la giovane, di Padova, era in vacanza. La 15enne era ... Leggi su tgcom24.mediaset

