Il contact tracing nasce da una «base sbagliata» (Di domenica 16 agosto 2020) Un'analisi del Politecnico di Zurigo svela alcune magagne nel sistema per risalire ai contatti dei casi positivi. Leggi su media.tio.ch

RegioneER : #Coronavirus #EmiliaRomagna l'aggiornamento di oggi: 51 nuovi positivi, di cui 31 asintomatici da screening regiona… - PaolaPisano_Min : Con il chiarimento diramato dal Garante della Privacy @immuni_app rappresenta l'unica applicazione di contact traci… - Ticinonline : Il contact tracing nasce da una «base sbagliata» - MrsSwannH : @ticinonews @ticinonews Leggete questo articolo sul Contact Tracing del @KantonStGallen ?????? - SimonaArletti : RT @RegioneER: #Coronavirus #EmiliaRomagna l'aggiornamento di oggi: 51 nuovi positivi, di cui 31 asintomatici da screening regionali e atti… -

Ultime Notizie dalla rete : contact tracing

Corriere del Ticino

BERNA - La ricerca dei contatti per contenere l'epidemia di Covid-19 non funziona ancora al meglio in Svizzera. Oltre ai problemi già noti, un'analisi del Politecnico federale di Zurigo (ETH) mostra i ...Ancora in salita i nuovi contagi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 68 casi (10 in più del 15 agosto) e zero decessi. Dei nuovi casi circa un terzo riguardano ...