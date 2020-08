Ferragosto di fuoco per Serena Enardu, prima la svastica sulla torta poi l'auto in fiamme (Di domenica 16 agosto 2020) Quelli precedenti a Ferragosto sono stati giorni di fuoco, è proprio il caso di dirlo, per Serena Enardu . La sua auto è stata incendiata a Quartu, in Sardegna, come lei stessa ha rivelato sui social ... Leggi su tgcom24.mediaset

franpeesia : RT @MartinaSybelle: Non ho mai capito la logica dietro alla tradizione della grigliata di ferragosto. 15 agosto ?? 40 gradi all'ombra ?? co… - MartinaSybelle : Non ho mai capito la logica dietro alla tradizione della grigliata di ferragosto. 15 agosto ?? 40 gradi all'ombra… - vincenznocoanci : @virginiaraggi Auguri di buon ferragosto e auguri per la tua prossima sicuramente vincente battaglia elettorale I t… - rugrants1 : @GiornoPer ferragosto di fuoco - LucaElle76 : @catirafaella @robersperanza tranquilla dopo ferragosto metteranno in campo la potenza di fuoco Italiana... -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto fuoco Ferragosto alla prova del fuoco: ecco come e perché si festeggia il 15 agosto TargatoCn.it Una domenica a Guardia Sanframondi… special: un giorno assolato di un’estate diversa

Il Covid ha fermato attività e tradizioni ma la bella Guardia Sanframondi non si ferma mai. Ha resistito a bufere e intemperie, restando in piedi. Non si sono fermate manifestazioni rinomate come Vina ...

Incendio, cozze in fiamme in un allevamento di molluschi a Taranto

. Singolare intervento dei vigili del fuoco in Puglia. Nella serata di Ferragosto i pompieri tarantini sono intervenuti per un rogo divampato all'interno di un allevamento di molluschi in zona Ponte P ...

