Europa League: è tempo di semifinali, Inter-Shakhtar Donetsk in diretta su Tv8 (Di domenica 16 agosto 2020) Conte Battute finali per la Uefa Europa League 2019/2020. In Germania si giocano le due semifinali che decreteranno le squadre che andranno competere per il titolo. Occhi puntati sull’Inter, unica squadra italiana in corsa in una competizione europea, che affronta domani sera gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Europa League in TV: le semifinali di domenica 16 e lunedì 17 agosto 2020 Ecco date, orari di gioco e diretta TV delle semifinali di Europa League, che si giocano in partite secche: SIVIGLIA-MANCHESTER UNITED Domenica 16 agosto, ore 21.00, diretta SkySport Uno, SkySport Football e SkySport 251 Telecronaca: Paolo Ciarravano. ... Leggi su davidemaggio

