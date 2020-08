Diverbio per un incidente, automobilista ferito a colpi di pistola nel napoletano (Di domenica 16 agosto 2020) Un Diverbio dopo un incidente sfocia con il ferimento di un'automobilista ad una gamba, a colpi di arma da fuoco. E' quanto accaduto nella notte nel napoletano, a Volla . Dopo la discussione nata in ... Leggi su napolitoday

Cairo Montenotte. Mattinata agitata su un treno proveniente da Torino in direzione Riviera, dove una lite per il mancato utilizzo della mascherina è degenerata fino a richiedere l’intervento di carabi ...

Ostia, perde il controllo.... ed uccide il padre soffocandolo

(AGR) Alla vigilia di Ferragosto un romano di 43 anni, ha avuto un diverbio con il padre, un pensionato di origini tunisine di 69 anni, probabilmente per ragioni economiche e la lite si è trasformata ...

