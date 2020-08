Acciaroli, il sindaco scende in spiaggia e sequestra una cassa (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAcciaroli (Sa) – “Con la musica si crea assembramento” così il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, scende sulle spiagge libere di Acciaroli, in stile De Luca, e sequestra una cassa portata da alcuni giovani che si erano recati sulla costa cilentana per le vacanze di ferragosto. Seguito da alcuni agenti della polizia municipale locale il primo cittadino, intento a far rispettare le norme anti Covid , ha creato, intorno alle 17, per alcuni momenti un mare di polemiche tra i bagnanti allibiti dalla scena, quasi da film. Il bottino di agenti e sindaco al momento conta una cassa è una bottiglia di vino, questi gli oggetti del delitto, per cui dei giovani saranno ben presto denunciati a detta di ... Leggi su anteprima24

