Uomo colto da malore a Consonno | intervento d' urgenza dell' elisoccorso

intervento dell'elisoccorso d'urgenza oggi pomeriggio a Consonno. Sul posto anche un equipaggio dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte per prestare aiuto a un 56enne colpito da un malore.

Tragedia in mare a Passoscuro: uomo si tuffa in acqua e muore

Un uomo è morto al mare sul litorale Nord della provincia di Roma. La tragedia è avvenuta nella mattinata di ieri, la vigilia di Ferragosto, a Passoscuro. Secondo le informazioni apprese l'uomo era in ...

Colto da un crampo in mare, rischia di annegare: salvato dal bagnino

TORRE SPECCHIA – Attimi di paura questa mattina nella marina di Torre Specchia, fra Vernole e Melendugno, nel tratto di spiaggia libera di fronte al residence Solaris, per un uomo visto all’improvviso ...

