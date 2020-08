Torino, Ansaldi non va in vacanza: si allena con Singo e rinnovo vicino (Di sabato 15 agosto 2020) L’esterno del Torino, Cristian Ansaldi, è vicino al rinnovo con il club granata mentre si allena con il proprio compagno Singo Cristian Ansaldi, esterno del Torino, non si ferma nonostante il periodo intenso di campionato dopo il lockdown. Il giocatore argentino, ex Genoa ed Inter tra le altre, sta già lavorando per affrontare al meglio la prossima stagione di Serie A in attesa di ufficializzare il proprio rinnovo con il club granata. allenaMENTO IN vacanza – Ansaldi ha pubblicato, nella giornata di ieri, una storia sul proprio profilo Instagram in cui è ritratto ad allenarsi insieme al proprio compagno di squadra, ... Leggi su calcionews24

FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Torino, Rodriguez più Ansaldi: Giampaolo ha gli esterni per il prossimo anno - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Accordo tra il #Torino e Cristian #Ansaldi per il rinnovo fino al 2021 con opzione per un altro anno (prolungamento divente… - pocketmoni2030 : RT @NicoSchira: Accordo tra il #Torino e Cristian #Ansaldi per il rinnovo fino al 2021 con opzione per un altro anno (prolungamento divente… - CalcioPillole : #Torino, ad un passo il rinnovo di Cristian #Ansaldi. Con lui, e l’arrivo di #Rodriguez dal Milan, i granata comple… - marinabeccuti : Torino, Rodriguez più Ansaldi: Giampaolo ha gli esterni per il prossimo anno -